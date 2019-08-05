Кличко пішов у відпустку до 9 серпня

Мер Києва Віталій Кличко пішов у щорічну основну відпустку до 9 серпня.

Про це йдеться у розпорядженні Київського міського голови №693 від 2 серпня 2019 року.

"За погодженням із Президентом України відбуваю у щорічну основну відпустку терміном на 5 календарних днів з 5 по 9 серпня 2019 року", - йдеться у розпорядженні.

Як повідомляв Укрінформ, 24 липня Кабінет міністрів отримав лист від Офісу Президента з проханням направити подання на звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

30 липня глава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що Кличко втратив контроль над Києвом. При цьому він стверджував, що Кличко сам підтвердив йому, що не контролює Київраду.

Також, за словами Богдана, на зустрічах із Кличком він просив його “відмовитися від інституту "смотрящих", відійти від цих корупційних схем і стати дійсно народним мером".

Крім того, Богдан заявив, що йому пропонували 20 млн доларів хабаря за те, щоб Кличко залишився головою КМДА.

У свою чергу Кличко звернувся до НАБУ, яке відкрило кримінальне провадження щодо можливої пропозиції хабаря керівнику Офісу Президента Богдану.