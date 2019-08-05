НАБУ підтверджує, що відкрило справу за заявою Кличка

НАБУ підтверджує, що відкрило справу за заявою Кличка

Укрінформ
Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження щодо можливої пропозиції хабаря керівнику Офісу Президента Андрію Богдану у розмірі 20 мільйонів доларів.

Про це йдеться у заяві Бюро, розміщеній у Facebook.

"У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детективи НАБУ розпочали розслідування за фактами, викладеними в заяві мера Віталія Кличка щодо можливого вчинення кримінального корупційного правопорушення, підслідного НАБУ", - йдеться у повідомленні.

За даними НАБУ, попередня правова кваліфікація у справі - ч.1 ст.369 КК України («Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі»).

Також у відомстві звернули увагу на те, що факт внесення відомостей до ЄРДР "жодним чином не свідчить про те, що з боку тієї чи іншої особи дійсно мали місце неправомірні дії".

"З метою встановлення об’єктивних фактів та збору доказів і здійснюється досудове розслідування", - додали у НАБУ.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду, уточнили у Бюро.

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Як повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко заявив, що звернувся в Національне антикорупційне бюро України з приводу заяви керівника Офісу Президента Андрія Богдана.

Він зазначив, що 30 липня 2019 року на пресконференції Богдан заявив представникам ЗМІ, що йому у розмові пропонували хабар у 20 мільйонів доларів.

"І нібито ця розмова була в інтересах Київського міського голови, тобто у моїх інтересах. Я не уповноважував жодну особу на подібні «переговори»! А такі висловлювання Богдана, який є керівником Офісу Президента України, підлягають перевірці у рамках досудового розслідування, оскільки можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень", - наголосив мер Києва.

За його словами, якщо і були якісь звернення, то потрібно встановлювати, хто звертався, від чийого імені і з якою пропозицією. А також він додав, що потрібно з’ясовувати, чи отримала посадова особа неправомірну вигоду.

Кличко зазначив, що після цього слідчі мають або оголосити підозри встановленим особам, або він, у свою чергу, вимагатиме від Богдана вибачень за розповсюдження неправдивої інформації.

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