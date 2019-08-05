НАБУ підтверджує, що відкрило справу за заявою Кличка
Про це йдеться у заяві Бюро, розміщеній у Facebook.
"У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детективи НАБУ розпочали розслідування за фактами, викладеними в заяві мера Віталія Кличка щодо можливого вчинення кримінального корупційного правопорушення, підслідного НАБУ", - йдеться у повідомленні.
За даними НАБУ, попередня правова кваліфікація у справі - ч.1 ст.369 КК України («Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі»).
Також у відомстві звернули увагу на те, що факт внесення відомостей до ЄРДР "жодним чином не свідчить про те, що з боку тієї чи іншої особи дійсно мали місце неправомірні дії".
"З метою встановлення об’єктивних фактів та збору доказів і здійснюється досудове розслідування", - додали у НАБУ.
Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду, уточнили у Бюро.
Як повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко заявив, що звернувся в Національне антикорупційне бюро України з приводу заяви керівника Офісу Президента Андрія Богдана.
Він зазначив, що 30 липня 2019 року на пресконференції Богдан заявив представникам ЗМІ, що йому у розмові пропонували хабар у 20 мільйонів доларів.
"І нібито ця розмова була в інтересах Київського міського голови, тобто у моїх інтересах. Я не уповноважував жодну особу на подібні «переговори»! А такі висловлювання Богдана, який є керівником Офісу Президента України, підлягають перевірці у рамках досудового розслідування, оскільки можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень", - наголосив мер Києва.
За його словами, якщо і були якісь звернення, то потрібно встановлювати, хто звертався, від чийого імені і з якою пропозицією. А також він додав, що потрібно з’ясовувати, чи отримала посадова особа неправомірну вигоду.
Кличко зазначив, що після цього слідчі мають або оголосити підозри встановленим особам, або він, у свою чергу, вимагатиме від Богдана вибачень за розповсюдження неправдивої інформації.