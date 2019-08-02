Школи Києва майже на 70% забезпечені підручниками для 2 класу НУШ та близько на 19% підручниками для 11 класів.

Про це повідомляє Департамент освіти і науки Київської міської державної адміністрації.

"У 2019 році від Міністерства освіти і науки України до міста Києва вже надійшло 197 996 нових примірників підручників для 2-х класів та 93 196 примірників для 11-х класів. Районні управління освіти столиці продовжують отримувати примірники та оперативно доставляють їх до закладів середньої освіти. Наразі школи Києва вже на 68,8% забезпечені підручниками для 2 класів та на 18,8% для 11-х класів", - йдеться у повідомленні.

У Департаменті повідомили, що школи Києва отримують підручники з усіх навчальних предметів: 53 типи примірників для 11 класів та 16 – для 2 класів.

Також школярам доступні електронні підручники, повні електронні версії яких знаходяться на сайті Інституту модернізації змісту освіти.

Фото: don.kyivcity.gov.ua