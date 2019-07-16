Все краще – дітям, мовою цифр і фактів

Ступінь розвитку держави вимірюється ступенем забезпеченості старості й безпеки дитинства

Літо ми традиційно асоціюємо з Днем захисту дітей, шкільними канікулами, які ми, дорослі, намагаємося зробити найбільш насиченими – і пригодами, і враженнями. Втім, урядова робота з підтримки української малечі – це не один день, чи одне літо, і не один проект. Протягом останніх трьох років ми опрацювали і втілили в життя багато затребуваних ініціатив, які потрібні дітлахам щодня – і не тільки влітку. Тож, перейдемо до фактів.

За великим рахунком, кожна реформа, якою опікується Уряд, має «дитячу» складову – яких би сфер життя вона не торкалася. Приміром, кількість послуг, які ми запроваджуємо онлайн, сягнула понад 120 найменувань. Серед них, зокрема, онлайн допомога молодим батькам із новонародженими дітьми. Так, онлайн формою оформлення допомоги на дитину за останній час скористалися понад 70 тис. батьків.

За роки роботу Уряду під керівництвом Володимира Гройсмана, йде робота по реконструкції перинатальних центрів по всій країні. Вже реконструйовані Житомирський, Черкаський, Кременчуцький, Львівський, Рівненський центри, йде реконструкція у Чернівецькому, Полтавському, Луцькому, Краматорському й інших перинатальних центрах.

Нещодавно ми запустили сервіс пошуку муніципальної няні. Нагадаю – це наша ініціатива допомоги мамам і татам, які не можуть переривати виробничі процеси, але потребують послуг догляду за малечею. При цьому, батьки, оформлюючи відносини з нянею, отримують ще й компенсацію вартості догляду від держави – з місцевих бюджетів компенсують понад 1600 грн у місяць.

Більш того, вже працює електронна послуга «Муніципальна няня». Тобто подати документи для відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років можна без візитів до чиновників, зручно й швидко.

Минулої осені ми запровадили програму «Пакунок маляти» – дарунок новонародженому предметів першої необхідності. Одяг, засоби гігієни, пляшечки, пустушки, постіль і, по суті, перше ліжечко. Традиція дарувати такі пакунки прийшла до нас із Європи. Ми вирішили її підтримати і, таким чином, стимулювати мам не боятися труднощів перших днів життя дитинки. З початку запровадження проекту, ми подарували вже понад 200 тис. пакунків. Непогано, правда?

А далі – більше! Ми прагнемо досягти сталого демографічного розвитку й шукаємо усі шляхи. Починаючи з 1 квітня 2019 року, Уряд виплачує грошову допомогу багатодітним сім'ям в розмірі 1700 гривень щомісяця на третю і кожну наступну дитину в родині. Такі виплати будуть отримувати на дітей до досягнення ними 6-річного віку.

Три роки поспіль ми говоримо про необхідність розбудови інфраструктури для дітей – від садочка і школи до професійної освіти. Три роки тому, коли Уряд Володимира Гройсмана приступив до виконання обов’язків, загальна черга в дитячі садочки по всій Україні становила понад 90 тис. Сьогодні – втричі менше. Втричі, за три роки.

Як цього досягли? В результаті реформ децентралізації, об’єднані громади отримали значний фінансовий ресурс, бюджети громад склали понад 270 млрд грн, який направлений у тому числі на будівництво шкіл і садочків. За три роки, завдяки субвенції на ОТГ плюс за рахунок коштів ДФРР було збудовано, реконструйовано та відремонтовано 362 дитячих садочки. Тільки за 2017-18 рік було створено понад 50 тис. додаткових місць у садочках. Дитячі заклади почали оснащуватись, між іншим, за останнім словом сучасної технології дошкільної освіти. Перебуваючи в регіонах, я не раз бачив приклади прекрасних дитячих садків, яким можуть позаздрити навіть маленькі кияни.

Крім того, Україна минулого року приєдналася до започаткованої Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) всесвітньої ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді», до якої залучені муніципалітети понад 30 країн світу на всіх континентах, й передбачає захист 5 базових прав дитини, включаючи право на освіту та охорону здоров’я. Громади, які вестимуть активну роботу в напрямку захисту прав дітей та молоді, отримуватимуть спеціальний статус, який дозволить громаді більш тісно працювати з іншими громадами, як всередині України, так і за її межами, залучати інвестиції, передусім – у соціальні проекти.

Минулого року ми запустили Нову українську школу. Понад 400 тис. першачків по всій Україні вступили до перших класів з новими стандартами навчання, а в цьому році за новими стандартами почне навчатись мільйон першокласників. Крім того – школи в регіонах більше не вирізняються нестачею підручників, вчителів чи оснащенням кабінетів. Понад 5 тис. шкіл по всій Україні отримали сучасне обладнання для кабінетів географії, математики, фізики, хімії, біології.

Також ми принципово підійшли до питання інклюзивної освіти, й за три роки кропіткої роботи було створено понад 8 тис. інклюзивних класів, понад 9 тис. учнів з особливими освітніми потребами отримали доступ до середньої освіти, а в дитячих садочках створено понад 1,3 тис. інклюзивних груп.

Ми ухвалили програму фінансування проектів розбудови пришкільних стадіонів та спортивних майданчиків, а також визначили проекти будівництва спортивних дитячих комплексів, як пріоритет роботи Державного фонду регіонального розвитку. Парламент підтримав ініціативу Мінмолодьспорту про виділення 10% коштів ДФРР виключно на будівництво та реконструкцію об'єктів спортивної інфраструктури, а це дитячо-юнацькі спортивні школи, тренувальні майданчики, басейни, спорткомплекси, стадіони тощо на місцях. Тільки за останні три роки в країні відновлено та збудовано 2650 об’єктів спортивної інфраструктури, а, зокрема, за 4 роки в Україні побудовано або реконструйовано 25 стадіонів і ще 21 будується. Зупинимось? – Ні! Навесні цього року Уряд затвердив постанову про Порядок використання коштів на будівництво палаців спорту та басейнів, а 5 липня Уряд виділив загалом 350 млн грн на програми ремонту існуючих та будівництво нових спортивних комплексів при школах, 50-метрових і 25-метрових басейнів й оздоблення прибасейнових територій. Адже здоровий спосіб життя нації та поява нових спортивних зірок – наше завдання й крок у майбутнє.

Не можу оминути й інші важливі напрямки, які закріплюємо на законодавчому рівні й реалізуємо у повсякденному житті. Наведу один приклад: уперше за багато років ми відновили програму забезпечення дітей сиріт власним житлом. Минулого і позаминулого року свої домівки отримали майже 1300 дітей. Зрозуміло, що це невеликий показник, що часом трапляються прикрі недоліки у виконанні урядових рішень. Втім, сам факт того, що діти, які не знали батьківського піклування, можуть отримати його від держави – важливий. І попри війну та велике боргове навантаження на бюджет, ми знаходимо засоби підтримки таких дітей. Тому що віримо, що скрутні часи – це не назавжди.

Ще один приклад: Охматдит. Три роки тому – у 2016 році – ми прийшли в той довгобуд, який роками стояв на території найбільшої в Україні лікарні, оцінили «масштаб трагедії» – і взялися до справи. Вже рік перша черга нового комплексу приймає пацієнтів. За цей час тут пролікувалися понад 100 дітей з важкими онко-діагнозами, місцевий центр збору крові прийняв понад 5 тисяч донорів. За півроку очікуємо здачі другої черги, де маленькі пацієнти отримуватимуть лікування, яке раніше в Україні було недоступним. Причому безкоштовно і на найвищому рівні якості.

Особливої уваги також потребує безпека наших дітей, зокрема на дорогах. Тому вже с 1 вересня 2019 року в Україні вводиться правило для дітей 1-4 класів носити в темну пору доби спеціальні світловідбивні жилети, аби бути помітними для водіїв і учасників дорожнього руху. Жилети будуть індивідуальними і безкоштовними.

І на завершення. Ми постійно кажемо, що «чужих дітей не буває». І це правда. Якщо дорослі припускаються помилок в особистому житті, дитина тут ні до чого, але піклуватися про неї потрібно в будь-якому випадку. Завдяки урядовій ініціативі, діти отримали вже 7,8 млрд грн аліментів з горе-батьків, які забули, що дитина – не предмет спору, а відповідальність.

Я навів лише найбільш красномовні цифри, показники і тенденції. Їх значно більше – і це тішить. Адже ступінь розвитку держави вимірюється ступенем забезпеченості старості й безпеки дитинства. Ми далекі від популістичних заяв і думок, ніби все вже зроблено. Ні. Але кожен наш крок – це крок у правильному напрямку зміни якості життя в Україні в цілому.

Олександр Саєнко, міністр Кабінету Міністрів України