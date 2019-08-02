У Дарницькому районі столиці обмежать рух на два дні

У Дарницькому районі Києва на вулиці Драгоманова впродовж двох днів обмежуватимуть рух.

Про це повідомляє Київавтодор в Facebook.

"Ремонти шляхів тривають по всьому місту. У Дарницькому районі асфальтуватимемо частину вул. Драгоманова (від будинку №25 до будинку №17)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Київавтодор працюватиме впродовж двох ночей: з 20:00 3 серпня до 6:00 4 серпня, і з 20:00 4 серпня до 6:00 5 серпня (у ніч проти суботи і проти неділі).

Як повідомляють в комунальній корпорації, під час робіт рух вул. Драгоманова буде частково обмежено, а виїзд на вул. Кошиця повністю перекрито.

Київавтодор просить автовласників не паркувати машини на цій ділянці вулиці.

Фото: Київавтодор