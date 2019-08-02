У столиці зміниться маршрут двох автобусів і тролейбуса - через ярмарки

У Києві у суботу, 3 серпня, змінять маршрут автобуси №№61, 98 та тролейбус №34.

Маршрути зміняться через проведення продовольчих ярмарків на вул. Сержа Лифаря та вул. Йорданській, повідомили у КП «Київпастранс».

Зазначається, що з початку руху до закінчення ярмарків (орієнтовно до 18:00) рух маршрутів буде організовано:

- автобус №61: вул. Радунська – вул. Градинська – вул. Оноре де Бальзака (парна сторона) – вул. Марини Цвєтаєвої – просп. Володимира Маяковського – вул. Сержа Лифаря – вул. Миколи Закревського – вул. Теодора Драйзера – просп. Генерала Ватутіна – вул. Миколи Кибальчича – бульв. Перова – вул. Івана Микитенка (у зворотному напрямку вул. Сулеймана Стальського) – вул. Райдужна – зал. пл. «Троєщина»;

- автобус №98: вул. Радунська – вул. Будищанська - вул. Оноре де Бальзака – вул. Марини Цвєтаєвої – просп. Володимира Маяковського – вул. Сержа Лифаря – вул. Пухівська – ТЕЦ-6 ;

- тролейбус №34: вул. Північна – просп. Героїв Сталінграда – вул. Маршала Тимошенка – просп. Героїв Сталінграда – просп. Степана Бандери.