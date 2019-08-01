На площі перед Офісом Президента України у четвер відбулася акція вкладників недобудов.

Участь у заході взяло близько 50 осіб, повідомляє кореспондент Укрінформу.

До будівлі ОП вони прийшли із плакатами із написами: "Klichko зробив нас бомжами", "Вимагаємо комунального забудовника!!!", "КМДА, добудуйте "Східну браму", "ЖК "Південний квартал", "Вимагаємо заборони будівельні афери. Платити двічі не будемо!".

Під Офісом Президента протестували вкладники недобудов / Фото: Тарасов Володимир. Укрінформ

Дехто тримав у руках плакати із назвами тих житлових комплексів, у які не можуть заселитися попри те, що вклали у це будівництво свої гроші, а дехто - плакати зі звинуваченнями на адресу попередньої влади. Декілька учасників акції облаштували перед Офісом Президента собі спальні місця.

Обдурені вкладники вимагали від Президента зустрічі, але поки що не дочекалися її.