Звільнення "політв’язнів" в Україні: активісти вимагали зустрічі з Зеленським

Представники громадської організації "Комітет визволення політв'язнів" провели біля Офісу Президента у четвер акцію з вимогою зустрічі з главою держави Володимиром Зеленським для розв'язання питання про звільнення політв’язнів в Україні.

Участь в акції взяли близько 30 осіб, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Деякі активісти тримали у руках червоно-чорні прапори, був присутній і лідер добровольчого руху "Організація українських націоналістів" Микола Коханівський.

"Є така організація "Комітет визволення політв'язнів", яка входить в структуру добровольчого руху ОУН. Ця організація захищала політичних в'язнів при режимі Януковича і зрештою визволила їх... Але репресії не припинилися і були переслідувані (особи - ред.) при режимі Порошенка. Наприклад, людина бореться за Україну — і її закривають, і ми розуміємо, що її саме за боротьбу, а не за ту справу, яку їй "пришивають"... Відповідно, у нашому списку - 13 політв'язнів, які зараз утримуються в місцях позбавлення волі, і близько 100 людей, які переслідуються (з політичних мотивів — ред.)", - зазначив Коханівський.

Акція "Комітету визволення політв’язнів" / Фото: Тарасов Володимир. Укрінформ

Серед вимог активістів, які вони виклали у своєму зверненні, зустріч із Президентом щодо обговорення цього питання за участю представників "Комітету визволення політв'язнів" і подальше створення робочої групи щодо розгляду кожної із таких справ.

"Отже, ми хочемо зустрічі з ним (з Зеленським - ред.). Ми розуміємо, що зараз треба по кожній постаті розглядати. Ми готові зустрітися і пояснити наші позиції, і, відповідно, щоб потім призначити якусь робочу групу, щоб розглядати це питання", - уточнив Коханівський.

У свою чергу учасниця ГО "Комітет визволення політв'язнів" Тетяна Кавепещенко зазначила, що звернення передали в Офіс Президента, його зареєстрували.