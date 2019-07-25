У столиці пройде культурно-мистецький проєкт до Дня Хрещення Русі

З нагоди Дня Хрещення Київської Русі-України вже третій рік поспіль у столиці проходить масштабний культурно-мистецький проєкт "Духовне проміння".

Про це зазначила Жанна Румко - заступниця директора Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень (КМЦНТКД) — під час пресконференції в Укрінформі.

“В межах проєкту у Великій Лаврській дзвіниці відкрито тематичну виставку "Духовна спадщина українського народу", яка триватиме до 30 липня. 28 липня з 15:00 до 19:00 на сцені комплексу "Співоче поле" відбудеться фестиваль духовної християнської музики та співу "Духовні піснеспіви". Завершальний захід відбудеться 29 липня з 12:00 до 13:30 - це флешмоб біля колони Магдебурзького права, пам'ятника Хрещення Русі, нижнього пам'ятника князю Володимиру”, - сказала Румко.

Вона додала, що 27-28 липня на Співочому полі також проходитиме виставка-ярмарок за участю народних майстрів.

“Ми очікуємо на Співоче поле більше тисячі глядачів і понад 500 учасників. На святі будуть представники різних релігійних конфесій”, - зазначила Румко.

Як розповіла Світлана Кришталь - завсектором образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва КМЦНТКД , - у виставці декоративно-прикладного мистецтва, що на другому ярусі Лаврської дзвіниці, представлені твори в багатьох жанрах, виконані кращими народними майстрами та професійними художниками.

Це, зокрема, вишитий живопис Лариси Костенко; портрети княгині Ольги, святих Гліба та Бориса, спеціально до виставки вишиті Лідією Гончарук; роботи народної студії флористики під керівництвом Віри Авдєєвої; натхнені Трипільською керамікою твори члена НСХУ Наталії Смаги. А Тамара Семенова — викладачка-волонтер печворку в Університеті третього віку, засновник і керівник клубу “Майстриня”, створила до свята п’ять картин, три з яких присвячені життю княгині Ольги.

Як зазначалося, у фестивалі "Духовні піснеспіви", що відбудеться в межах проєкту 28 липня на Співочому полі, візьмуть участь аматорські колективи, зокрема вокальний ансамбль “Зерно любові”. Його художній керівник Людмила Демченко розповіла, що співають у них люди з різних конфесій, колектив уже 4 роки їздить з виступами на фронт.

Презентація масштабного культурно-мистецького проєкту "Духовне проміння" в Укрінформі / Фото: Мінченко Геннадій, Укрінформ

У програмі 28 липня буде зустріч із сім’єю Туровських - про те, як жити в мирі і духовності, виховувати дітей у великій родині. “За моєю міркою, звичайна сім’я — це чоловік, дружина і 9 дітей”, - сказав голова родини Ігор Туровський.

Завідуюча сектором естрадно-циркового мистецтва КМЦНТКД Світлана Ільчук поінформувала, що завдяки партнеру фестивалю - фабриці іграшок “Гулівер” - на окремій локації відбудеться майстер-клас для дітей, де вони навчаться створювати цікаві роботи в техніці “діамантові ручки”.

Алла Виноградна - партнерка фестивалю-академії "Золотий ключик", голова ГО "Місія зі збереження культурної спадщини етноспільнот України "Скрижалі" - розповіла, що 28 липня на Співочому полі впродовж дня відбуватиметься дитячий гала-концерт.

“В концерті виступатимуть діти, які впродовж 5 років займали перші-другі місця на фестивалі “Золотий ключик”. Діти будуть танцювати, співати, читати вірші. Ми також представимо нові малюнки дітей із зони розмежування. Ми передамо послання цих дітей жити в мирі”, - сказала Виноградова.

А Олександр Махотін - генеральний продюсер "Золотого ключика", член НСКУ — уточнив, що на гала-концерт “Кола джерел” приїдуть діти та їх викладачі з різних міст України. Серед них і члени оргкомітету фестивалю — народний артист України Віктор Демерташ та поет-пісняр Володимир Василенко, член художньої колегії, поетеса Олена Добруцька.

Віктор Демерташ, своєю чергою, нагадав, що за 5 років існування фестивалю в ньому взяли участь близько тисячі дітей.

“Багато з них з року в рік приїжджають до нас. І найбільша радість — бачити їхнє творче зростання. Глядачі побачать виступи кращих з них”, - сказав актор.

Як зазначалося, проєкт “Духовне проміння” проходить за підтримки Департаменту культури КМДА, до організації заходу долучилися більше 25-ти організацій.