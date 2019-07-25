Міжнародний фестиваль «Музика і діалог» стартував на Луганщині

Протягом двох тижнів музиканти і співаки з різних куточків України та інших країн працюватимуть у складі незалежного оркестру і хору проекту «Музика і діалог» в Сєвєродонецьку.

Про це на прес-конференції розповіли менеджер проекту Анна Казакова (Білорусь) та інші його учасники.

«Крім трьох концертів в різних містах Луганської області, важливою частиною проекту стануть інші супровідні заходи, розроблені спільно з локальними та міжнародними партнерами - це дозволить великій кількості людей взяти участь в живому і натхненному діалозі про різні життєві реалії», - зазначила Казакова.

Камерні групи оркестру виїдуть відразу до десяти населених пунктів Луганської області, у тому числі до трьох, що знаходяться у безпосередній близькості від лінії розмежування – Попасна, Щастя і Валуйське Станично-Луганського району.

Крім того, намічені вісім імпровізованих концертів просто у дворах – своєрідний музичний флешмоб: шість концертів у Сєвєродонецьку і два в Лисичанську.

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Уже на початку серпня відбудеться три повноформатних концерти симфонічного оркестру й хору – в Сєвєродонецьку й районних центрах Новопскові та Біловодську. Склад оркестру й хору – змішаний. До основної маси музикантів, які навчаються в Луганському обласному музичному коледжі, долучились виконавці з Німеччини. Керує оркестром білорус Віталій Алексєєнок, який працює диригентом у Мюнхені.

Організаторами фестивалю є об’єднання VladOpera e.V. з Німеччини, українсько-білоруська ініціативна група «Опера і діалог», Сєвєродонецький коледж культури і мистецтв ім. Сергія Прокоф’єва і Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр.

Саме VladOpera e.V. була організатором минулорічної міжнародної постановки на сцені Луганського обласного театру опери Моцарта «Дон Жуан».