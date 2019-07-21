У Києві викрили схему розкрадання бюджету посадовцями РДА

Столичні правоохоронці викрили злочинну схему розкрадання бюджетних коштів та отримання неправомірної вигоди посадовцями Дарницької РДА.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Загалом під час документування протиправної діяльності встановлено, що посадовці отримали 3 мільйони гривень. Двох фігурантів затримано. Розслідуються кримінальні провадження", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще наприкінці 2018 року оперативники Департаменту захисту економіки отримали інформацію про причетність посадовців до схеми розкрадання бюджетних коштів та отримання неправомірної вигоди за сприяння в перемозі при проведенні публічних закупівель підконтрольних суб‘єктів господарювання, котрі мали здійснювати на території району капітальний ремонт закладів ЖКГ, освіти тощо. За свої «послуги» вони отримували 10-15% від загальної вартості робіт.

У рамках розслідування правоохоронці викрили радника керівництва Дарницької РДА і керівника комерційної структури під час отримання 650 тисяч гривень, а відтак провели понад 20 обшуків, у результаті яких вилучено докази їхньої протиправної діяльності.

Двох фігурантів затримали у порядку статті 208 КПК. Вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу.

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Зараз збираються докази причетності до незаконних оборудок спільників затриманих і встановлюється сума збитків, заподіяних державі.