У Києві викрили схему розкрадання бюджету посадовцями РДА
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
"Загалом під час документування протиправної діяльності встановлено, що посадовці отримали 3 мільйони гривень. Двох фігурантів затримано. Розслідуються кримінальні провадження", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ще наприкінці 2018 року оперативники Департаменту захисту економіки отримали інформацію про причетність посадовців до схеми розкрадання бюджетних коштів та отримання неправомірної вигоди за сприяння в перемозі при проведенні публічних закупівель підконтрольних суб‘єктів господарювання, котрі мали здійснювати на території району капітальний ремонт закладів ЖКГ, освіти тощо. За свої «послуги» вони отримували 10-15% від загальної вартості робіт.
У рамках розслідування правоохоронці викрили радника керівництва Дарницької РДА і керівника комерційної структури під час отримання 650 тисяч гривень, а відтак провели понад 20 обшуків, у результаті яких вилучено докази їхньої протиправної діяльності.
Двох фігурантів затримали у порядку статті 208 КПК. Вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу.
Зараз збираються докази причетності до незаконних оборудок спільників затриманих і встановлюється сума збитків, заподіяних державі.