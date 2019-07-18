У Києві на хабарі погорів головний податковий ревізор

Прокуратура міста Києва затримала на одержанні неправомірної вигоди головного державного податкового ревізора - інспектора відділу перевірок у сфері будівництва Управління аудиту у сфері матеріального виробництва Департаменту аудиту Головного управління ГФС в Києві.

Про це інформує прес-служба столичної прокуратури.

Згідно з повідомленням, у правоохоронні органи звернувся представник приватного підприємства, який повідомив, що чиновник в категоричній формі вимагає від нього хабар за сприяння у якнайшвидшому проведенні позапланової перевірки даного підприємства та отримання позитивного висновку. Свої "послуги" ревізор оцінив в 1 тисячу доларів.

"В ході контролю за вчиненням злочину чиновника затримали в робочому кабінеті відразу після отримання ним грошових коштів", - йдеться в повідомленні.

Наразі затриманому готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального Кодексу України (одержання неправомірної вигоди посадовою особою). Також вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу і відсторонення від посади.