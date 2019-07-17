Двох посадовців-хабарників Дніпропетровської митниці засудили до ув’язнення

За матеріалами СБУ засуджено до позбавлення волі викритих на систематичних хабарах посадовців Дніпропетровської митниці ДФС.

Про це повідомляє пресцентр СБ України.

“За матеріалами Служби безпеки України засуджено до позбавлення волі викритих на систематичних хабарах заступника начальника та головного інспектора одного з відділів Дніпропетровської митниці ДФС”, - йдеться у повідомленні.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовці вимагали гроші від приватних підприємців за безперешкодне митне оформлення вантажів. У січні 2016 року правоохоронці під час багатоходової спецоперації затримали фігурантів провадження після отримання чергових сум неправомірної вигоди.

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Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпра визнав зловмисників винними у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та призначив заступнику начальника відділу Дніпропетровської митниці покарання у вигляді позбавлення волі строком на шість років, головному спеціалісту – позбавлення волі терміном на п'ять років та два місяці з конфіскацією всього належного їм майна. Також обох зловмисників позбавлено права обіймати посади в правоохоронних органах строком на три роки.

Ухвалою Дніпровського Апеляційного суду вирок залишений без змін та набув законної сили.