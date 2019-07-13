Зеленський вимагає звільнення тимчасового керівника ДФС

Президент Володимир Зеленський вимагає від в. о. голови Державної фіскальної служби України Олександра Власова написати заяву про звільнення через те, що той, своєю чергою, не звільнив з посад керівників митниць у 4-ох областях.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це Зеленський заявив 13 липня, під час наради з питань розвитку морських портів України, яка відбувається в Одесі під його головуванням.

Президент під час наради в морському торговельному порту / Фото: Ніна Ляшонок, Укрінформ

“Я хотів би, щоб ви особисто написали заяву на ваше звільнення. Не пішли у відпустку, а реально це зробили, якщо не можете впоратися з людьми у вашій вертикалі. Скажіть, будь ласка, мені дату, щоб я знав про це не з фейсбуку, а з реальних документів”, – наголосив Володимир Зеленський.

Під час робочої поїздки до Одеси Президент України Володимир Зеленський зі словами «Ви нас тут всіх і мене за ідіотів маєте?» змусив написати заяву про звільнення виконуючого обов'язки Голови Державної Фіскальної Служби Олександра Власова. pic.twitter.com/e9tISWprVY — Офіс Президента (@APUkraine) 13 липня 2019 р.

Як зазначається, “свою вимогу Глава держави пояснив тим, що Олександр Власов не звільнив керівників митниць у чотирьох областях – Волинській, Закарпатській, Львівській та Чернівецькій, як вимагав Президент під час наради в Ужгороді 6 липня. А допис в. о. голови ДФС у соцмережі про увільнення їх від виконання обов’язків виявився неправдивим”.

“Я попросив надати мені реальні документи. Вони не збігалися з вашим постом у фейсбуці. Тобто ви відправили людей у відпустку”, – сказав Зеленський.

В. о. голови ДФС повідомив, що після наради на Закарпатті він увільнив від виконання обов'язків двох посадовців, а ще двоє відправлені у відпустку за станом здоров'я близьких родичів.

“Я сьогодні напишу заяву”, – пообіцяв Власов.

Зазначимо, що Власов на посаді т.в.о. глави ДФС з вересня 2018 року. До цього був керівником Одеської митниці, а ще раніше - начальником Головного міжрегіонального управління оперативного забезпечення зони проведення Антитерористичної операції ДФС.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський прибув до Одеси з робочою поїздкою.

Наразі він перебуває в морському торговельному порту, де проводить нараду з питань розвитку морських портів і ознайомиться з проектами розвитку контейнерного й зернового терміналів.

У нараді беруть участь керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс, заступник начальника Одеського філіалу АМПУ Олександр Зубик, в.о. голови Одеської ОДА Світлана Шаталова, прокурор Одеської області Олег Жученко, очільник главку Національної поліції Одеської області Олег Бех, кандидати-мажоритарники від “Слуги народу” тощо.