Зеленський з Філатовим уклали парі, що Новий міст у Дніпрі добудують за два місяці

Президент України Володимир Зеленський з міським головою Дніпра Борисом Філатовим уклали парі щодо добудови Нового мосту за два місяці. Програш коштуватиме міському голові посади.

Про це стало відомо під час інспекції мосту у Дніпрі главою держави, повідомляє з місця події кореспондент Укрінформу.

"Коли ви прийшли до влади, обіцяли громаді відремонтувати Центральний міст. Пройшло три роки, і?...", - поцікавився у Філатова Зеленський.

Міський голова почав пояснювати, що довелося змінювати недобросовісного підрядника, зараз працює новий, який робить все як слід, і за півтора місяці реконструкція має бути завершена.

"Ви даєте слово, що 14 вересня відкриєте міст? Точно? На 100 відсотків?" - запитав Зеленський.

Згодом глава держави сказав: "Ми домовилися з мером, паном Філатовим, що 14 вересня буде урочисте відкриття моста. А якщо не буде, то Філатов напише заяву про звільнення за власним бажанням і піде у відставку".

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Центра́льний (Нови́й) міст — автомобільний міст, що зв'язує центр Дніпра з лівобережною частиною міста (вулицю Коцюбинського і Слобожанський проспект). Відкритий 5 листопада 1966 року; його довжина становить 1478 м, ширина 21 м. Цей міст довгий час був найдовшим в Україні.

У 2017 році міськрада Дніпра закрила Новий міст на реконструкцію, яку планували завершити до кінця року. Під час ремонтних робіт неодноразово виникали скандали із підрядником, а кошторис виріс майже на третину.

Наразі ремонтні роботи продовжуються. Частину мосту перекрито.

Фото Миколи М'якшикова