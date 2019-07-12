Зеленський закликає Кличка розрахуватися із “Південмашем” за трамваї

Президент України Володимир Зеленський закликав мера Києва Віталія Кличка розрахуватися за трамваї з дніпровським підприємством «Південний машинобудівний завод».

Про це повідомили у пресслужбі глави держави.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, Зеленський в ході робочої поїздки на Дніпропетровщину відвідав ДП «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. Макарова» у Дніпрі, де отримав від працівників підприємства скаргу з приводу того, що міська влада Києва не розрахувалася за поставлені місту трамваї.

Зеленський одразу зателефонував меру столиці Кличку, поінформували в пресслужбі.

«Вони виконали замовлення, а грошей люди не отримали. До мене звертаються як до Президента, я телефоную вам», - сказав він під час розмови.

Також Зеленський висловив обурення кваліфікаційними умови в оголошеному владою Києва тендері на придбання трамваїв, через які “Південмаш”, за словами Президента, не може брати участі в ньому.

«Найголовніше питання не в цій заборгованості, хоча я прошу вас її сплатити, а в тому, що вони хотіли брати участь у тендері, але його кваліфікаційні умови прописали таким чином, що український виробник не може брати в ньому участі. Тобто умови прописані під постачання з-за кордону. Якщо можна, розберіться з питанням фінансів. А щодо того, як використовувати нашого вітчизняного виробника, який для нас у пріоритеті, ми з вами поспілкуємося окремо», – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що, проводячи закупівлі, представники влади повинні віддавати перевагу вітчизняному виробнику.

Фото: пресслужба Президента