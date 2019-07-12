КБ “Південне”, завод і соняхи: Зеленський затримався у Дніпрі

Президент України Володимир Зеленський відвідав державні підприємства «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» і «Конструкторське бюро «Південне» імені М. К. Янгеля» у Дніпрі.

Про це повідомили у пресслужбі КБ «Південне».

«Сьогодні в КБ «Південне» з робочим візитом - Президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Володимир Зеленський», - йдеться в повідомленні.

Фото: КБ "Південне"

За попередньою інформацією, в цей час Зеленський мав би бути вже у Кривому Розі, де на нього чекають у Криворізькому національному університеті.

З Дніпра в Кривий Ріг Президент їде на машині, хоч раніше планувалося, що він прилетить з обласного центру на літаку.

По дорозі Президент зробив фото в полі з соняшниками, виклавши знімок в соцмережі.

Фото: Володимир Зеленський/ФБ

Як повідомляв Укрінформ, у п’ятницю Дніпро та Кривий Ріг з робочою поїздкою відвідає Президент України Володимир Зеленський.

Раніше він у Дніпрі заслухав інформацію щодо реконструкції міжнародного аеропорту, оглянув ділянку дороги Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя, ознайомиться з перебігом реконструкції Нового (Центрального) мосту та відвідав спортивний комплекс «Метеор».