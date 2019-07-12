КБ “Південне”, завод і соняхи: Зеленський затримався у Дніпрі
Про це повідомили у пресслужбі КБ «Південне».
«Сьогодні в КБ «Південне» з робочим візитом - Президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Володимир Зеленський», - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, в цей час Зеленський мав би бути вже у Кривому Розі, де на нього чекають у Криворізькому національному університеті.
З Дніпра в Кривий Ріг Президент їде на машині, хоч раніше планувалося, що він прилетить з обласного центру на літаку.
По дорозі Президент зробив фото в полі з соняшниками, виклавши знімок в соцмережі.
Як повідомляв Укрінформ, у п’ятницю Дніпро та Кривий Ріг з робочою поїздкою відвідає Президент України Володимир Зеленський.
Раніше він у Дніпрі заслухав інформацію щодо реконструкції міжнародного аеропорту, оглянув ділянку дороги Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя, ознайомиться з перебігом реконструкції Нового (Центрального) мосту та відвідав спортивний комплекс «Метеор».