У Києві напали на народного депутата

У Києві під час зустрічі із виборцями в обличчя народного депутата один чоловік розпилив сльозогінний газ.

Нападника затримано, повідомляє пресслужба поліції Києва.

"Подія трапилася на вулиці Данькевича, що у Деснянському районі столиці. До поліції надійшло повідомлення про те, що біля парку "Молодіжний" на народного депутата здійснено напад. На виклик виїхала слідчо-оперативна група", - йдеться у повідомленні.

Правопорушника зупинила охорона потерпілого, а поліція затримала його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України. Ним виявився 44-річний місцевий житель.

"Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України", - відмітили у поліції.

Вказана санкція статті передбачає від чотирьох до семи років позбавлення волі. Вирішується питання щодо оголошення чоловіку про підозру у вчиненні правопорушення.

Як повідомляють у ЗМІ, вулиця Данькевича в Деснянському районі Києва входить до 213 виборчого округу, а єдиний чинний народний депутат, що балотується в згаданому округу, - це депутат Борислав Береза.