У Харкові вночі облили фарбою офіс "Опозиційної платформи"

У ніч на 10 липня невідомі знову напали на Харківську регіональну Громадську приймальню Політичної партії "Опозиційна платформа - За життя".

Про це повідомляє в Facebook ексдепутат Харківської міськрадиАндрій Лесик.

"Сьогодні знову офіс приймальні Юрія Бойка в Харкові було залито фарбою", - підкреслив Лесик.

На його сторінці також розміщена інформація від активістів партії щодо подробиць інциденту: "Знову в хід пішла червона фарба, при цьому банки з-під неї так і залишилися лежати на порозі приймальні. Крім того, зловмисники спалили фаєр біля самих дверей приймальні, які так і не вдалося пробити для вкидання в приймальню пляшки з "коктейлем Молотова". Двері міцними виявилися. Пляшка з "коктейлем Молотова" так і залишилася стояти біля самих дверей".

На думку активістів партії, ці дії відбуваються нишком і носять системний, явно замовний і провокаційний характер, спрямований на залякування прихильників партії: "Всі ці дії все більше й більше говорять про "агонію" чинної влади та про майбутнє повне перезавантаження в Україні".

Працюють слідчі органи. Незважаючи на протиправні дії, приймальня партії працює в штатному режимі.

Як повідомляв раніше Укрінформ, 27 червня невідомі розгромили в Харкові вхід до офісу партії "Опозиційна платформа - За життя", відкритий напередодні, - було розбито скло на дверях, всюди виднілися сліди зеленки.

Як сказали кореспондентові Укрінформу у відділі комунікації ГУ Нацполіціі в Харківській області, з місця події вилучено речові докази. Факт внесено в Журнал єдиного обліку заяв та повідомлень. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Фото: Status Quo