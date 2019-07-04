Під Офісом Президента активісти окреслили "червоні лінії" для Зеленського

Під Офісом Президента громадські активісти озвучили главі держави Володимиру Зеленському "червоні лінії" і закликали владу не переступати їх.

Участь в акції беруть близько сотні осіб, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Вони тримають плакати із написом "Не перетинай червону лінію". Активісти також обмалювали обличчя червоною фарбою.

Зараз мітингувальники тягнуть червону нитку від Банкової до Верховної Ради України.

Активісти виставили новій владі "червоні лінії" і застерегли, що, перетнувши їх, вона зіткнеться з протестами та спротивом громадянського суспільства. Зокрема, активісти вказали такі "червоні лінії" для Зеленського:

- відмова від спрямованих на зближення з НАТО і ЄС кроків або саботаж таких кроків;

- відмова від санкцій проти Росії чи надання згоди на їх зменшення;

- розширення економічних, політичних, культурних та інших зв’язків з Росією;

- участь в будь-яких ініційованих Росією міждержавних об’єднаннях;

- скасування заборон на російські телепрограми, радіопередачі, фільми, книги, інтернет-сайти, а також на в’їзд до України росіян, які підтримують політику Володимира Путіна щодо України та відвідували окуповані території всупереч українському законодавству;

- рішення, що призводять до втрати території;

- федералізація України;

- визнання будь-яких прав Росії на окуповані нею українські території;

- автономія чи особливий статус будь-яких областей чи окупованих територій Донеччини та Луганщини.

- скорочення чисельності військ та озброєння.

- скорочення фінансування армії, відмова від її модернізації та ліквідація або саботаж спрямованих на це програм;

- відмова від військової співпраці з країнами НАТО або саботаж цієї співпраці;

- скасування мовного закону або внесення до нього поправок, які вихолощують його дію;

- скасування чи скорочення квот на українську мову і музику в теле- та радіоефірі;

- скасування результатів декомунізації, повернення старих назв, пам’ятників, меморіальних табличок;

- відмова від подальшого проведення декомунізації.

"Ми закликаємо всіх політиків, громадянських активістів, просто небайдужих громадян зробити те саме: виставити "червоні лінії" та вчинити масовий протест у разі переходу цих ліній новою владою", - наголосили активісти.

Фото: Олена Худякова