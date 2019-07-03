Клімкін закликає команду Зеленського

Клімкін закликає команду Зеленського "протискати" інтереси України

Укрінформ
Команда Володимира Зеленського повинна "протискати" інтереси України, бо рішення щодо України прийматимуться представниками інших країн і без участі української влади.
Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю Ліга.net.

"Нова команда повинна чітко протиснути наші інтереси з нашими партнерами, це повинна бути єдина стратегія вирішення ключових викликів. В цілому я б окреслив три головні виклики, від вирішення яких залежить наше існування. Перший - це російська агресія і окупація (Крим і Донбас); енергетична безпека (всі складові - не тільки транзит російського газу); економічна стабільність країни (слабка Україна нікому не потрібна). Всі три виклики неможливо вирішити окремо", - зазначив Клімкін.

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Він висловив своє занепокоєння тим, що складеться ситуація, коли рішення щодо України прийматимуться без участі українського керівництва.

"Але я не бачу, щоб пасьянс склався - по-перше, не всі карти в наших руках; по-друге, учасники гри тепер не завжди нас про те, що відбувається, інформують. І це і є мегавиклик - що ми залишимося осторонь від активного процесу і виконуватимемо абсолютно чужий порядок денний", - сказав Клімкін.

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