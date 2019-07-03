Клімкін: Ми дуже дістали Росію, і вона мріє, щоб наша зовнішня політика зникла

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів про загрози, які можуть очікувати нашу країну найближчим часом, основні з них - втрата довіри до України міжнародних партнерів і процеси поділу та федералізації.

Про це він сказав в інтерв'ю Лига.net.

"Я бачу дуже великі загрози перед Україною. Я дуже боюся, дивлячись на те, що відбувається. Я боюся, що наші партнери перестануть довіряти українським політикам вирішувати українські виклики так, як це бачить Україна. І що за нас почнуть вирішувати інші - в інших столицях. Так, допомагатимуть по інерції - розумом, але не серцем. Зараз допомагають і розумом, і серцем. Якщо це зникне - для нас це означає, що менеджерити справи України спробує Росія, а Європа буде спостерігати. А ще це означає федералізацію, розділ України і виведення теми окупованого Криму з порядку денного на міжнародній арені ", - зазначив Клімкін.

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Він підкреслив, що мета Кремля - втрата української зовнішньої політики.

"Ми зараз дуже дістали Росію. Дістали на всіх міжнародних аренах. Дістали у всіх двосторонніх контекстах. Дістали в судах. Скрізь дістали. Вони зараз найбільше мріють про те, щоб наша зовнішня політика зникла як явище разом з усіма позовами, Кримом і всім іншим. Це - їхня мрія ", - сказав Клімкін.