Зеленський знову просить Раду розглянути звільнення Луценка і Клімкіна

Президент Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з проханням невідкладно розглянути подання про звільнення генерального прокурора Юрія Луценка, міністра закордонних справ Павла Клімкіна та призначення очільником МЗС Вадима Пристайка.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

“Президент України Володимир Зеленський повторно звернувся до Верховної Ради з проханням невідкладно розглянути подання про звільнення генерального прокурора Юрія Луценка (р.н. (проєкту постанови - ред.) 10380), а також звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ (р.н. 10381) та призначення на неї Вадима Пристайка (р.н. 10382)”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що вказані подання глава держави вніс на розгляд народних депутатів 11 червня.

«З огляду на зазначене та відповідно до положень пунктів 12, 25 частини першої статті 85, пунктів 10, 11 частини першої статті 106 Конституції України прошу невідкладно розглянути вказані питання», – йдеться в листі Президента до парламенту від 1 липня.

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Як повідомлялося, Верховна Рада 6 червня не підтримала проєкт постанови Президента про звільнення Клімкіна з посади міністра закордонних справ, внесений до парламенту 30 травня.

11 червня у Раді були зареєстровані подання Зеленського про звільнення Клімкіна та призначення замість нього Пристайка, а також про надання згоди на звільнення Луценка.