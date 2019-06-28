Лофт і скляні стіни: архітектор розповів, яким буде офіс Президента в Українському домі

Архітектори працюють вже над четвертою редакцією проєкту реконструкції "Українського дому" під Офіс Президента Володимира Зеленського.

Про це пише НВ.

Іван Юнаков, глава архітектурного бюро 33BY, яке займатиметься реконструкцією "Українського дому", розповів виданню, що Президент працюватиме на четвертому поверсі, п'ятий займуть його офіс і юридичні відділи, а третій віддадуть голові АП і його заступникам. Також планується кафе і спортзал, а під землею - парковка на 134 місця з трьома заїздами - двома з вулиці Володимирський узвіз і один - з Трьохсвятительської.

Стіни більшості кабінетів, згідно з планами, будуть скляними, а інтер'єри оформлять в стилі лофт.

Також в будівлі буде живе дерево і фонтан.

Зараз в будівлі "Українського дому" є фонтан, який нагадує видання. Він виконує роль своєрідного вентиляційного вузла - у спеку поширює прохолодне повітря по приміщенню. Цей принцип буде збережено і в новому проєкті.

Систему опалення планують повністю переробити. Зараз будівля відрізана від центрального опалення, у новій технологічній конструкції спеціальні установки створюватимуть лід, а потім розтоплюватимуть його і пускатимуть пар по трубах опалення, підігріваючи його електричними тенами.

Передбачається, що це дозволить знизити споживання електроенергії. Зараз "Український дім" споживає мінімум 4 тис. кіловат на добу, а після реконструкції, згідно з проєктом, йому знадобиться 450 кіловатів. Також систему з льодом хочуть використовувати як додаткову систему кондиціонування: пар після розтоплення льоду низької температури використовуватиметься для охолодження в літній час.

Проєктом реконструкції "Українського дому" займається архітектурне бюро 33BY, компанія столичного архітектора Івана Юнакова, 65-го номера в списку партії "Слуга народу".

Як повідомлялося, перед другим туром президентських виборів Володимир Зеленський заявив, що хоче перенести Адміністрацію Президента з вулиці Банкової в Києві.

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Колишній заступник глави АП Дмитро Шимків заявив, що перенесення АП з вулиці Банкової обійдеться в десятки мільйонів доларів. В архітектурному бюро 33BY вартість переїзду президентського офісу оцінюють в 300 мільйонів гривень. Раніше глава офісу Президента Андрій Богдан заявив, що на переїзд не буде витрачено "ні копійки з державного бюджету". За словами Юнакова, Зеленський наполягає, щоб на це пішли "європейські гранти".

Фото: Наталія Кравчук / НВ