Лофт і скляні стіни: архітектор розповів, яким буде офіс Президента в Українському домі
Про це пише НВ.
Іван Юнаков, глава архітектурного бюро 33BY, яке займатиметься реконструкцією "Українського дому", розповів виданню, що Президент працюватиме на четвертому поверсі, п'ятий займуть його офіс і юридичні відділи, а третій віддадуть голові АП і його заступникам. Також планується кафе і спортзал, а під землею - парковка на 134 місця з трьома заїздами - двома з вулиці Володимирський узвіз і один - з Трьохсвятительської.
Стіни більшості кабінетів, згідно з планами, будуть скляними, а інтер'єри оформлять в стилі лофт.
Також в будівлі буде живе дерево і фонтан.
Зараз в будівлі "Українського дому" є фонтан, який нагадує видання. Він виконує роль своєрідного вентиляційного вузла - у спеку поширює прохолодне повітря по приміщенню. Цей принцип буде збережено і в новому проєкті.
Систему опалення планують повністю переробити. Зараз будівля відрізана від центрального опалення, у новій технологічній конструкції спеціальні установки створюватимуть лід, а потім розтоплюватимуть його і пускатимуть пар по трубах опалення, підігріваючи його електричними тенами.
Передбачається, що це дозволить знизити споживання електроенергії. Зараз "Український дім" споживає мінімум 4 тис. кіловат на добу, а після реконструкції, згідно з проєктом, йому знадобиться 450 кіловатів. Також систему з льодом хочуть використовувати як додаткову систему кондиціонування: пар після розтоплення льоду низької температури використовуватиметься для охолодження в літній час.
Проєктом реконструкції "Українського дому" займається архітектурне бюро 33BY, компанія столичного архітектора Івана Юнакова, 65-го номера в списку партії "Слуга народу".
Як повідомлялося, перед другим туром президентських виборів Володимир Зеленський заявив, що хоче перенести Адміністрацію Президента з вулиці Банкової в Києві.
Колишній заступник глави АП Дмитро Шимків заявив, що перенесення АП з вулиці Банкової обійдеться в десятки мільйонів доларів. В архітектурному бюро 33BY вартість переїзду президентського офісу оцінюють в 300 мільйонів гривень. Раніше глава офісу Президента Андрій Богдан заявив, що на переїзд не буде витрачено "ні копійки з державного бюджету". За словами Юнакова, Зеленський наполягає, щоб на це пішли "європейські гранти".
Фото: Наталія Кравчук / НВ