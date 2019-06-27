Офіційні сторінки Адміністрації Президента у Facebook та Twitter перейменували

Офіційні сторінки Адміністрації Президента у Facebook та Twitter перейменовано на сторінки Офісу Президента України.

“Сторінка Адміністрація Президента України змінила назву на "Офіс Президента України”, - сповістив Facebook користувачів, які підписані на сторінку АП.

Також на “Офіс Президента України” перейменовано сторінку АП у Twitter, проте тут англомовна назва лишилася ще старою: “Presidential Administration of Ukraine”.

Як повідомлялося, глава держави Володимир Зеленський 20 червня підписав указ про створення Офісу Президента України шляхом реорганізації Адміністрації Президента та скорочення чисельності її працівників.

25 червня глава держави затвердив положення про Офіс Президента України та змінив посади керівному складу Адміністрації Президента.