Міським головою Голої Пристані на Херсонщині залишається чинний мер

На виборах міського голови Голопристанської міської громади (Херсонська область) обрано чинного міського голову Олександра Бабича.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт ЦВК.

Чинний міський голова Олександр Бабич, який балотувався від «Батьківщини», отримав 53,78% голосів виборців, а його найближчий суперник – ексголова міста Анатолій Негра (висувався партією «Слуга народу»), отримав 21,24%. Анатолій Негра беззмінно очолював міську громаду, починаючи з 1998 року до виборів 2015 року.

Олександр Бабич - міський голова Голої Пристані з 2015 року, у ВО «Батьківщина» з 2005 року.

Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині на виборах міських голів Каховки та Нової Каховки перемогли кандидати від партії «Слуга народу» - Віталій Немерець та Володимир Коваленко.

На виборах на посаду міського голови Херсона у другий тур вийшли народний депутат Ігор Колихаєв та ексмер Херсона Володимир Сальдо.