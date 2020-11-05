Міським головою Голої Пристані на Херсонщині залишається чинний мер
Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт ЦВК.
Чинний міський голова Олександр Бабич, який балотувався від «Батьківщини», отримав 53,78% голосів виборців, а його найближчий суперник – ексголова міста Анатолій Негра (висувався партією «Слуга народу»), отримав 21,24%. Анатолій Негра беззмінно очолював міську громаду, починаючи з 1998 року до виборів 2015 року.
Олександр Бабич - міський голова Голої Пристані з 2015 року, у ВО «Батьківщина» з 2005 року.
Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині на виборах міських голів Каховки та Нової Каховки перемогли кандидати від партії «Слуга народу» - Віталій Немерець та Володимир Коваленко.
На виборах на посаду міського голови Херсона у другий тур вийшли народний депутат Ігор Колихаєв та ексмер Херсона Володимир Сальдо.