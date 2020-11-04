У Каховці та Новій Каховці мерами стали кандидати від «Слуги народу»

На Херсонщині на виборах міських голів Каховки та Нової Каховки перемогли кандидати від партії «Слуга народу» - Віталій Немерець та Володимир Коваленко.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У перегонах за посаду міського голови міста Каховка переміг кандидат від партії «Слуга народу» Віталій Немерець.

За даними протоколу Каховської ТВК про результати голосування, він отримав 24,34% голосів виборців. Його найближчий суперник – чинний міський голова Каховки Андрій Дяченко (політична партія «Пропозиція») посів друге місце, набравши 17,69% голосів.

Андрій Дяченко раніше у Фейсбуці подякував команді, яка з ним працювала і зазначив, що "брудні технології опонентів узяли верх".

Загалом у Каховці за посаду міського голови змагалися 13 кандидатів.

У Новій Каховці за крісло міського голови змагалися 4 кандидати. Переміг із результатом 60,15% голосів чинний міський голова міста Володимир Коваленко. Він також висувався від партії «Слуга народу».

«Маю 60,15%, перемагаю вчетверте, до речі. З 2002 року по 2005 я був секретарем міської ради, потім здійснював повноваження міського голови, а з 2006 року – це вже четвертий термін», - зазначив Володимир Коваленко у розмові з кореспондентом агентства.

Наразі вже триває процес перемовин для формування більшості у міській раді, зазначив міський голова. Коваленко додав, що вважає себе «завгоспом», а не політиком, політичні питання – це не до міської ради, її повноваження – "господарська діяльність у законодавчому полі (фінанси, земля та майно)".

«І виконавча гілка влади буде виконувати все так, щоб Нова Каховка змінювалася на краще, як і в минулі роки», - зазначив Коваленко.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися місцеві вибори.

За даними Центральної виборчої комісії, явка виборців у середньому по Україні становила 36,88%.