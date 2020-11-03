В Ужгороді у другий тур виходять чинний мер та кандидат від «Слуги народу»

В Ужгороді ТВК оголосила офіційні результати виборів. У другий тур виходять чинний мер Богдан Андріїв та кандидат від «Слуги народу» Віктор Щадей, а в міську раду пройшли 6 політсил - найбільше депутатів від «Батьківщини».

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомила голова Ужгородського ТВК Руслана Куберка.

«В Ужгороді відомі офіційні результати виборів. У другий тур виходить чинний мер Богдан Андріїв та Віктор Щадей», - повідомила Куберка.

Вона додала, що до міськради Ужгорода пройшли 6 політсил: це "ЄС", "ОПЗЖ", "Слуга народу", "Батьківщина", "Партія твого міста" та "Рідне Закарпаття".

За кількістю голосів у міськраду Ужгорода перемогла "Батьківщина" (12, 56%), на другому місці "Слуга народу" (11,52%), на третьому – "ОПЗЖ" (8,2%).

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Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися місцеві вибори.

Результати виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів мають бути встановлені не пізніш як на дванадцятий день після дня голосування, тобто до 6 листопада 2020 року включно.