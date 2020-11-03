В Ужгороді у другий тур виходять чинний мер та кандидат від «Слуги народу»
Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомила голова Ужгородського ТВК Руслана Куберка.
«В Ужгороді відомі офіційні результати виборів. У другий тур виходить чинний мер Богдан Андріїв та Віктор Щадей», - повідомила Куберка.
Вона додала, що до міськради Ужгорода пройшли 6 політсил: це "ЄС", "ОПЗЖ", "Слуга народу", "Батьківщина", "Партія твого міста" та "Рідне Закарпаття".
За кількістю голосів у міськраду Ужгорода перемогла "Батьківщина" (12, 56%), на другому місці "Слуга народу" (11,52%), на третьому – "ОПЗЖ" (8,2%).
Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися місцеві вибори.
Результати виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів мають бути встановлені не пізніш як на дванадцятий день після дня голосування, тобто до 6 листопада 2020 року включно.