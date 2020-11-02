ЦВК встановила результати виборів у 108 місцевих радах у 23 регіонах

Станом на 2 листопада 2020 року ЦВК встановила результати місцевих виборів з виборів депутатів 108 місцевих радах у 23 регіонах.

Про це повідомили у пресслужбі ЦВК, передає Укрінформ.

Так, вже обрано до однієї районної ради 22 депутатів, до 15 міських – 393 депутатів, до 26 селищних рад – 549 депутатів та до 66 сільських – 1 438 депутатів. Окрім того, визнано обраними 133 голів (27 – міських, 30 – селищних, 76 – сільських) у 23 областях.

Зазначається, що на всіх виборчих дільницях уже завершено процес підрахунку голосів виборців, складання відповідних протоколів ДВК та передачі їх разом з іншою виборчою документацією до сільських, селищних і міських ТВК. Водночас у деяких ТВК ще тривають процеси уточнення протоколів про підрахунок голосів виборців.

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Також, уточнили в ЦВК, відбувається передача протоколів про підсумки голосування з виборів депутатів районних та обласних рад від ТВК територіальних громад (сільських, селищних, міських) до районних та обласних територіальних виборчих комісій.

"У всіх регіонах України районні ТВК прийняли 1 076 таких протоколів, що становить майже 71,7 % від загальної кількості протоколів, які мають бути отримані. Своєю чергою обласним ТВК передано 914 протоколів (майже 67%)", - зазначили в ЦВК.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися місцеві вибори. Цьогоріч українці обирали представників до органів місцевого самоврядування: депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1 439 громадах.

Результати виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів мають бути встановлені не пізніш як на дванадцятий день після дня голосування, тобто до 6 листопада 2020 року включно.