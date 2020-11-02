До Луцької міськради пройшли шість партій

За результатами місцевих виборів, які відбулися 25 жовтня, до Луцької міської ради пройшли представники шести партій.

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, передає Укрінформ.

Загалом за депутатів Луцькради 25 жовтня голосували 58 тис. 93 виборці. Під час підрахунку 2 тис. 841 бюлетень визнані недійсними.

За результатами голосування 5-відсотковий бар’єр подолали 6 партій: «За майбутнє» (27,08%, 14 тис. 966 голосів); «Європейська солідарність» (18,61%, 10 тис. 284 голоси); «Громадянський рух «Свідомі» (9,78%, 5 тис. 405 голосів); «Слуга народу» (9,25%, 5 тис. 112 голосів); ВО «Свобода» (9,15%, 5 тис. 60 голосів); ВО «Батьківщина» (7,03%, 3 тис. 887 голосів).

В ОПОРІ зазначають, що із 42 осіб, які стали депутатами Луцької міської ради за результатами голосування мешканців громади, отримали мандати в територіальних виборчих округах 15 осіб. Ще 21 додатковий мандат отримали представники партій за єдиним списком, а 6 гарантованих мандатів отримали перші номери партій, котрі подолали 5% бар’єр.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися місцеві вибори. За даними Центральної виборчої комісії, явка виборців у середньому по Україні становила 36,88%.

15 листопада в Луцьку відбудеться повторне голосування за кандидатів на посаду міського голови. У другий тур виборів вийшли радник чинного в.о. мера Ігор Поліщук і директор ДП "Волиньстандартметрологія" Богдан Шиба.