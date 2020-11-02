До Луцької міськради пройшли шість партій
Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, передає Укрінформ.
Загалом за депутатів Луцькради 25 жовтня голосували 58 тис. 93 виборці. Під час підрахунку 2 тис. 841 бюлетень визнані недійсними.
За результатами голосування 5-відсотковий бар’єр подолали 6 партій: «За майбутнє» (27,08%, 14 тис. 966 голосів); «Європейська солідарність» (18,61%, 10 тис. 284 голоси); «Громадянський рух «Свідомі» (9,78%, 5 тис. 405 голосів); «Слуга народу» (9,25%, 5 тис. 112 голосів); ВО «Свобода» (9,15%, 5 тис. 60 голосів); ВО «Батьківщина» (7,03%, 3 тис. 887 голосів).
В ОПОРІ зазначають, що із 42 осіб, які стали депутатами Луцької міської ради за результатами голосування мешканців громади, отримали мандати в територіальних виборчих округах 15 осіб. Ще 21 додатковий мандат отримали представники партій за єдиним списком, а 6 гарантованих мандатів отримали перші номери партій, котрі подолали 5% бар’єр.
Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися місцеві вибори. За даними Центральної виборчої комісії, явка виборців у середньому по Україні становила 36,88%.
15 листопада в Луцьку відбудеться повторне голосування за кандидатів на посаду міського голови. У другий тур виборів вийшли радник чинного в.о. мера Ігор Поліщук і директор ДП "Волиньстандартметрологія" Богдан Шиба.