Одеса, Дніпро, Львів: ЦВК призначила другий тур виборів мерів у 14 містах

Станом на 5 листопада повторне голосування з виборів міського голови призначено у 14 територіальних громадах із кількістю виборців понад 75 тисяч.

Такі дані опубліковані на сайті Центральної виборчої комісії, повідомляє Укрінформ.

“У 14 територіальних громадах з кількістю виборців понад 75 тисяч в 11 регіонах України призначене повторне голосування з виборів міського голови”, - розповіли в ЦВК.

Так, 15 листопада зазначене повторне голосування відбудеться у Волинській (м. Луцьк), Донецькій (м. Краматорськ), Одеській (м. Одеса), Сумській (м. Суми) та Хмельницькій (м. Камʼянець-Подільський) областях.

Своєю чергою 22 листопада таке голосування відбудеться у Дніпропетровській (м. Дніпро і м. Кривий Ріг), Донецькій (м. Словʼянськ), Закарпатській (м. Ужгород), Київській (м. Бровари), Львівській (м. Дрогобич і м. Львів), Полтавській (м. Полтава) та Рівненській (м. Рівне) областях.

Також на 15 листопада призначене повторне голосування з виборів міського голови в м. Українка Київської області (територіальна громада з кількістю виборців до 75 тисяч). Зазначається, що рішення ухвалене у зв’язку з тим, що за підсумками голосування 25 жовтня два кандидати отримали однакову кількість голосів виборців.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня відбулося голосування на чергових місцевих виборах в Україні.