За шість років війни переселенці вперше змогли проголосувати на місцевих виборах - Резніков

Вперше за шість років війни внутрішньо переміщені особи мали змогу проголосувати на місцевих виборах.

Про це віцепрем'єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вперше за шість років війни, яка відбувається з 2014 року, громадяни України, які є внутрішньо переміщеними особами, отримали право голосу на місцевих виборах. Раніше цього права у них не було. На місцевих виборах у 2015 році вони не мали можливості голосувати, тому що було очікування, що вони повернуться назад і будуть голосувати в Горлівці, Донецьку або Луганську", - сказав Резніков.

Він зазначив, що 1,5 млн українців сьогодні вважаються внутрішньо переміщеними особами, оскільки вони зареєстровані у відповідному реєстрі, але, за деякими даними, постійно проживають на підконтрольній території України 1 млн осіб. За його словами, 500 тис. зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб насправді проживають на сьогодні на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися місцеві вибори.

За даними Центральної виборчої комісії, явка виборців у середньому по Україні становила 36,88%.