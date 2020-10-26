Посли G7 сподіваються, що вибори у 18 громадах на Донбасі відбудуться якнайшвидше

Посли країн "Великої сімки" висловили сподівання, що громадяни у 18 громадах на підконтрольній Україні території Донецької і Луганської областей зможуть обрати своїх представників якнайшвидше.

Про це йдеться у заяві послів G7, опублікованій у Твіттері.

"Посли краї G7 вітають українців із реалізацією свого демократичного права голосу сьогодні (25 жовтня - ред.) на виборах. Це - демократія в дії: громадяни, які беруть безпосередню участь у житті своїх міст та регіонів. Ми сподіваємось, що 18 громад, які не змогли проголосувати, зможуть якнайшвидше обрати своїх представників", - зазначили в G7.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні відбувалися місцеві вибори.

Вибори не організовувалися і не проводилися на тимчасово окупованих територіях на Донбасі і в Криму.

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30 серпня ЦВК за рекомендацією штабу ООС і обласних військово-цивільних адміністрацій ухвалила постанову про те, що вибори не проводитимуться й у 18 громадах Донецької та Луганської областей, які знаходяться на підконтрольний Україні території.