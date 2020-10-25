На виборах у Києві працюють 18 тисяч спостерігачів

Київська міська територіальна виборча комісія видала 18 тисяч посвідчень спостерігачам на місцевих виборах.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявила голова Київської міської територіальної виборчої комісії Валентина Королькова.

"Ми за три дні видали 18 тисяч посвідчень спостерігачам. До нас за декілька днів перед днем голосуванням, використовуючи своє право, звернулися різні суб'єкти виборчого процесу. Це громадські організації, політичні партії, вони направили подання, і загалом кількість цих подань була на 18 тисяч осіб. Міська комісія забезпечила видачу та друк всім 18 тисячам посвідчень. Це було зроблено вчасно, всі отримали і зараз є на дільницях", - зазначила Королькова.

За її словами, всього протоколів для підрахунку голосів надруковано 26 520 штук.

"Розрахунок такий - на кожну дільницю по 12 протоколів. Ці протоколи будуть заповнюватися, кожен спостерігач, який є на дільниці, матиме можливість отримати копію", - зазначила голова комісії.

Як повідомлялося, 25 жовтня у Києві працюють у штатному режимі всі виборчі дільниці з виборів до органів місцевого самоврядування.