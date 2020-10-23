Більшість народних депутатів, які балотуються до місцевих рад, залишаться у ВР - ОПОРА

Чинні народні депутати, які балотуються до місцевих рад, після 25 жовтня переважно робитимуть вибір на користь роботи у парламенті.

Такий прогноз оприлюднила голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська на пресконференції в Укрінформі.

"Можливо, унікальна ситуація для цих виборів - це те, що до місцевих органів самоврядування, переважно місцевих рад, за невеликим винятком, балотуються 56 чинних народних депутатів. Є велика кількість звернень з приводу того, чи особи, які мають представницький мандат у Верховній Раді, можуть працювати одночасно й у місцевому самоврядуванні. Насправді - ні, тому що відповідно до законодавства, можна мати лише один представницький мандат, і не можна займати ці посади в органах місцевого самоврядування різних рівнів одночасно", - пояснила Айвазовська.

Вона додала, що так само не можна працювати і в парламенті, і в органі місцевого самоврядування.

"Тож особи, які є лідерами списків, зокрема обласних (але мають місце і районні ради, де балотуються чинні народні депутати), змушені будуть обрати: або працювати в парламенті, або працювати на волонтерських засадах в органах місцевого самоврядування. Очевидно, що вони переважно обиратимуть парламент - це наш загальний прогноз", - підсумувала Айвазовська.

Як відомо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.