ІМІ назвав основних замовників політичної «джинси» перед виборами

Експерти Інституту масової інформації визначили основних замовників політичної джинси в онлайн-медіа 20 регіонів України в період кампанії до місцевих виборів.

Як передає Укрінформ, результати дослідження опубліковані на сайті ІМІ.

"На регіональні партії припало 26% від загальної кількості позитивних матеріалів з ознаками політичного замовлення та неналежно маркованої агітації. На другому місці - Зе!Команда/Слуга народу (20,5%). Третє місце за рівнем джинси посіла партія “За майбутнє” (11,5%)", - свідчать дані дослідження.

"Опозиційній платформі – За життя" належить 8% згадок від загальної кількості джинси в позитивній джинсі та неналежно маркованій агітації. 7% і 5% відповідно припало на "Батьківщину" і "Європейську солідарність", 1% згадок - на "Радикальну партію". Інші партії згадувались у 21% позитивної джинси та неналежно маркованій рекламі.

За результатами дослідження, 13% політичних матеріалів із ознаками замовності містили фейки та маніпуляції.

"Найбільша кількість фейків і маніпуляцій була зафіксована в онлайн-медіа Дніпра (15 фейків та маніпуляцій), Сум (11 фейків та маніпуляцій), Ужгорода, Тернополя, Харкова (по 10 фейків/маніпуляцій), Миколаєва (8 фейків/маніпуляцій), Запоріжжя і Львова (по 7 фейків/маніпуляцій)", - зазначається у результатах дослідження.

В ІМІ уточнюють, що 50% виявлених фейків стосувалися перекручених цифр і даних. Ще 17% припали на недостовірну контрагітацію та “чорний піар”. 13% містили недостовірну інформацію і оцінки, що не відповідали дійсності. Стільки ж, 13%, припали на маніпуляції з соціологічними дослідженнями і 7% склали маніпулятивні заяви “псевдоекспертів”.

Як показало дослідження, кожен п'ятий матеріал із ознаками замовності (19% від загальної кількості джинси) містив контрагітацію або чорний піар проти кандидатів/партій на місцевих виборах.

"Контрагітаційні матеріали публікували проти політиків місцевого рівня (40% від загальної кількості таких матеріалів), органів державної влади (35%), партій та їх осередків (12%), політиків загальноукраїнського рівня (6%), органів місцевої влади (3%), іншого (4%). Найбільше контрагітаційних матеріалів було зафіксовано в онлайн-медіа Дніпра (52% від загальної кількості матеріалів із ознаками замовності в регіоні)", - зазначають в ІМІ.

За даними дослідження, регіонами-антилідерами за рівнем джинси стали Дніпро і Херсон (в середньому 12% від загальної кількості матеріалів в онлайн-медіа цих регіонів мали ознаки замовності), Вінниця (9%), Полтава і Хмельницький (по 6%). Найменше новин із ознаками замовності зафіксовано в онлайн-медіа Чернігова (0,7% матеріалів із ознаками замовності від загальної кількості публікацій в регіоні). Найбільше неналежно маркованої політичної агітації та реклами розміщували тернопільські (12%), полтавські (3,6%), хмельницькі (3,1%), а також чернігівські і вінницькі онлайн-медіа (2,7% і 2,6% відповідно від загальної кількості публікацій в регіоні). Взагалі не розміщували неналежно марковану політичну агітацію в онлайн-медіа Кропивницького, Рівного, Сум, Ужгорода і Херсона.

Найбільше згадок на користь місцевих партій публікували онлайн-медіа Ужгорода (80% від загальної кількості згадок в політичній джинсі і неналежно маркованій агітації регіону).

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"На користь ОПЗЖ найбільше згадок було зафіксовано в сумських онлайн-медіа (71%). "Батьківщину" просували в матеріалах черкаські онлайн-медіа (40%). Зе!Команду/Слугу народу найбільше піарили в онлайн-медіа Житомира (57%), “За майбутнє” - в Хмельницькому (55%), ЄС - у Львові (30%), а "Радикальну партію" - в Херсоні (3% від загальної кількості згадок в політичній джинсі і неналежно маркованій агітації регіону)", - свідчить дослідження Інституту масової інформації.

За даними результатів моніторингу, найчастіше замовниками джинси в онлайн-медіа виступали політичні партії, включаючи осередки (40% від загальної кількості джинси), на другому місці - політики місцевого рівня (37%). Позитивні замовні матеріали про органи місцевої влади склали 14% публікацій, про органи державної влади - 4,6% публікацій, про політиків загальноукраїнського рівня - 4%, інших - 0,4% від загальної кількості джинси в новинах 20 регіонів України.

У межах дослідження було проаналізовано 15982 новини в онлайн-медіа, із них 656 матеріалів із ознаками замовності, 188 матеріалів із неналежним маркуванням, 522 згадки про політичні партії в позитивній джинсі і неналежно маркованій агітації з 5 по 7 жовтня 2020 року в 200 регіональних онлайн-медіа в 20 регіонах України (Вінниця, Волинь, Дніпро, Донецьк (Маріуполь), Житомир, Запоріжжя, Кропивницький, Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Ужгород, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернігів).

Виявлено 107 фейків/маніпуляцій в матеріалах із ознаками замовності та в матеріалах із неналежним маркуванням До моніторингу потрапили виключно новини з новинної стрічки інтернет-ЗМІ: статті, журналістські розслідування, аналітика, блоги, авторські колонки, анонси тощо не аналізувалися.