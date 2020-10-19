ОПОРА знайшла «агітки» у комунальній бібліотеці Чернівців

У Чернівцях спостерігачі громадянської мережі ОПОРА зафіксували агітаційні матеріали у приміщенні комунальної бібліотеки. Заяву зареєстрували у поліції та проводять розслідування справи.

Про це повідомляють на сайті ОПОРИ, передає Укрінформ.

"18 жовтня у приміщенні комунальної бібліотеки-філії №6, котра знаходиться на вулиці Білоруській, будинок 22, що у мікрорайоні Калічанка, представниця ОПОРИ зафіксувала плакати на користь кандидатів у депутати від політичної партії «Народний контроль». Один із плакатів із зображенням кандидатки Тетяни Босовик був прикріплений у вікні із внутрішньої сторони приміщення. На вхідних дверях приміщення бібліотеки було прикріплено плакат на користь кандидата на посаду міського голову від «Народного контролю» Михайла Яринича, та ще один на користь кандидата в депутати від цієї ж партії Івана Федорійчука", - йдеться у повідомленні.

Всі три плакати містили політичну символіку «Народного контролю» та лозунг «Разом зробимо більше!».

У коментарі ОПОРІ голова партійного осередку партії «Народний контроль» у Чернівцях Іван Гончарюк сказав, що нічого не знає про розміщення агітації кандидатів від цієї партії у бібліотеці, а також припустив, що кандидати могли не знати про порушення агітації.

За цим фактом ОПОРА звернулася до правоохоронних органів. Поліція зареєструвала заяву. Справа розслідується.

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Згідно з частиною 16 статті 57 Виборчого кодексу, забороняється розміщення агітаційних матеріалів та політичної реклами на будинках і в приміщеннях органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій державної та комунальної власності.

Фото: www.oporaua.org