ОПОРА порахувала витрати політиків на рекламу у Фейсбуці

Кандидатка на посаду міського голови Києва Ірина Верещук (народний депутат із фракції партії «Слуга народу») за другу половину вересня витратила на політичну рекламу у Фейсбуці понад 16 тисяч доларів.

Як передає Укрінформ, про це свідчить моніторинг політичної реклами у Фейсбуці за 16-30 вересня 2020 року від громадянської мережі ОПОРА.

При цьому в ОПОРІ уточнили, що загалом за зазначений період у соцмережі було опубліковано 2 352 рекламних дописів від кандидатів.

«Найбільше витратила кандидатка на посаду очільника Києва Ірина Верещук – понад 16 тис. дол. Друге місце нашого рейтингу посідає кандидат на посаду мера Львова Олег Синютка – він витратив 6 196 дол. Кандидат у мери Харкова та голова Харківської ОДА Олексій Кучер – третій за кількістю витрат на політичну рекламу в Facebook. Він також витратив понад 6 тис. дол. Четверте місце рейтингу посідає Сергій Притула, який балотується на посаду мера Києва. Він витратив трохи більше 4 тис. дол. П’яте місце рейтингу посідає конкурент пана Притули на посаду мера Києва Олександр Попов – він витратив понад 3 тис. дол. Діючий очільник Львова Андрій Садовий також витратив на політичну рекламу у соцмережах більше 3 тис. дол.», – йдеться у повідомленні.

Водночас експерти додають, що опонент Садового на виборах Тарас Кльофа інвестував в агітацію у соцмережах 2 960 дол.

Михайло Опанащенко, який балотується на посаду голови Херсона, за даними ОПОРИ, заплатив понад 2900 дол. за платні промо у Фейсбуці, а чинний міьский голова Києва Віталій Кличко – трохи більше 2,6 тис. дол.

Закриває рейтинг ОПОРИ претендент на посаду очільника Житомира Сергій Калинчук – його витрати на політрекламу у соцмережах становили впродовж 16-30 вересня майже 2 600 дол.

Читайте також: На Закарпатті під вибори людей прописують на лісопилках та у церкві

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.