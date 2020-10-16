На Закарпатті під вибори людей прописують на лісопилках та у церкві

У гірських селах на Закарпатті під вибори прописують нових мешканців — згідно з пропискою, мешкають ці жителі на лісопилках та навіть в церкві.

Як передає Укрінформ, про такі виявлені факти повідомив у Фейсбуці голова Закарпатської ОДА Олексій Петров.

“Хотів би звернути увагу на виборчий процес на Міжгірщині та злочинні схеми, які впроваджуються на місцях. Пилипецька ОТГ. За останні тижні на кожній із дільниць з'явилося по 20-30 нових мешканців сіл. Причому поприписували їх хаотично - частину на лісопилці, когось у церкві...”, - зазначив Петров.

Він пояснив, для чого це робиться: 200-300 додаткових голосів - це суттєве викривлення результатів виборів.

"Прошу правоохоронців вважати цей пост офіційним моїм зверненням як кандидата в обласну раду від партії "Слуга народу" про порушення виборчого законодавства в Пилипецькій ОТГ", - наголосив голова ОДА.

Разом із дописом Петров опублікував списки "новоприбульців" в Пилипецькій ОТГ на одній із дільниць.