Боксер Узелков «заварив» кашу: поліція відкрила справу за підкуп виборців

У Вінниці поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підкупу виборців: кандидат у мери В’ячеслав Узелков на Покрову годував вінничан кашею.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області, передає Укрінформ.

«14 жовтня на площі у м. Вінниці кандидати від однієї з політичних сил на місцевих виборах на площі влаштували українську польову кухню. Під час заходу громадянам роздавали приготовлені страви та агітували за політичну силу», - йдеться у повідомленні.

Слідчим відділом Вінницького відділу поліції на підставі публікацій в ЗМІ та соцмережах про вказану подію розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.160 (підкуп виборців) Кримінального кодексу України.

Зазначається, що від початку виборчої кампанії поліцією Вінниччини зафіксовано 87 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства. За результатами розгляду повідомлень розслідується шість кримінальних провадження: за фактами підкупу виборців, нанесення тілесних ушкоджень кандидату в депутати, підробки документації та хуліганства. На порушників виборчого законодавства складено 16 адміністративних протоколів.

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Згідно з повідомленням Громадянської мережі ОПОРА у Вінницькій області, яке має у своєму розпорядженні Укрінформ, йдеться про безкоштовне частування кашею з польової кухні та чаєм Вінницьким обласним осередком політичної партії «Опозиційна платформа – За життя», влаштоване 14 жовтня у Вінниці на Європейській площі. Кашу особисто роздавав охочим колишній боксер, а нині кандидат на посаду Вінницького міського голови від цієї політсили В’ячеслав Узелков.

Вітаючи присутніх на початку заходу, чоловік у козацькому одязі, який виконував функцію кашовара, сказав: «Вас сьогодні пригощає безкоштовно... Гречана каша козацька. Є такі в нас друзі – фірма «ОПЗЖ», вас пригощають. Ще раз вам бажаю щастя, радості, всього самого-самого найкращого…». Частування кашею та чаєм супроводжувалось виступом духового оркестру, поруч стояв банер із зображенням кандидатки до Вінницької міської ради від осередку партії «Опозиційна платформа – За життя» Олени Лепей та намет із символікою цієї партії, з якого розповсюджували агітаційну продукцію.

Згідно з ч.3 ст.160 Кримінального кодексу України, за надання виборцям, учасникам референдуму, юридичним особам неправомірної вигоди, що супроводжується передвиборчою агітацією або агітацією з референдуму, згадуванням імені кандидата, назви політичної партії, яка висунула кандидата на відповідних виборах, або використанням зображення кандидата, символіки політичної партії, яка висунула кандидата на відповідних виборах, передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі від двох до шести років.

У цій статті під неправомірною вигодою слід розуміти продукти харчування, спиртні напої та тютюнові вироби, незалежно від їх вартості, а також грошові кошти, товари (крім матеріалів агітації, визначених законом), послуги, роботи, пільги, переваги, подарункові сертифікати, цінні папери, кредити, лотерейні білети, інші матеріальні та нематеріальні активи, вартість яких перевищує 0,06 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, які на безоплатних або на інших пільгових умовах пропонуються, обіцяються, надаються кандидатам, виборцям, учасникам референдуму або членам виборчої комісії, комісії з референдуму чи одержуються зазначеними особами.