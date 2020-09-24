Колишній боксер Узелков балотується в мери Вінниці від ОПЗЖ

Колишній український боксер В’ячеслав Узелков заявив, що балотується на посаду міського голови Вінниці від партії "Опозиційна платформа – за життя".

Як передає Укрінформ, про це він повідомив в Інстаграмі.

"Я іду в мери від Опозиційної платформи – за життя", - написав Узелков.

Він заявив, що зайде в кожен кабінет у міськраді і наведе там порядок, зробить "усе, щоб Вінниця була прикладом для всієї України".

"Я чесний, завжди тримаю слово, і хочу, щоб все місто стало таким. Ми маємо невичерпний потенціал, прекрасних людей, і ми стовідсотково зможемо покласти кожен камінчик в місті на своє місце", - переконує Узелков.

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Як повідомлялося, український боксер-професіонал Узелков, що виступав у напівважкій вазі, народився 8 квітня 1979 року у Вінниці.

Дебют Узелкова на професійному рингу відбувся в 2004 році. У 2014 році Узелков провів свій останній поєдинок.