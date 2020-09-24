Колишній боксер Узелков балотується в мери Вінниці від ОПЗЖ
Як передає Укрінформ, про це він повідомив в Інстаграмі.
"Я іду в мери від Опозиційної платформи – за життя", - написав Узелков.
Він заявив, що зайде в кожен кабінет у міськраді і наведе там порядок, зробить "усе, щоб Вінниця була прикладом для всієї України".
"Я чесний, завжди тримаю слово, і хочу, щоб все місто стало таким. Ми маємо невичерпний потенціал, прекрасних людей, і ми стовідсотково зможемо покласти кожен камінчик в місті на своє місце", - переконує Узелков.
Я іду в мери від Опозиційної платформи – за життя! Мені дуже приємно бути в складі такої сильної команди, яка зробить наше місто найкращим. Мене найбільше турбують соціально незахищені мешканці міста та благоустрій Вінниці. Мені прикро, що лише центральні вулиці виглядають показово пристойно, а у віддалених районах – безліч проблем. Впевнений, що разом з усіма тут присутніми ми наведемо порядок. Повірте, я зайду в кожен кабінет у міськраді і наведу там порядок. Зроблю усе, щоб Вінниця була прикладом для всієї України. Я чесний, завжди тримаю слово, і хочу, щоб все місто стало таким. Ми маємо невичерпний потенціал, прекрасних людей, і ми стовідсотково зможемо покласти кожен камінчик в місті на своє місце.
Як повідомлялося, український боксер-професіонал Узелков, що виступав у напівважкій вазі, народився 8 квітня 1979 року у Вінниці.
Дебют Узелкова на професійному рингу відбувся в 2004 році. У 2014 році Узелков провів свій останній поєдинок.