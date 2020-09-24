На посаду мера Києва зареєстрували ще чотирьох кандидатів

Київська міська виборча комісія зареєструвала ще чотирьох кандидатів на посаду Київського міського голови.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у постановах виборчої комісії на сайті Київради.

Так, виборчою комісією зареєстровано: Сергія Притулу від партії "Голос", Олексія Кучеренка - від партії "Батьківщина", Єгора Фірсова – від партії "Екологічна альтернатива", Діану Гранцеву (самовисуванець).

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Як повідомлялось, раніше виборча комісія зареєструвала на посаду мера Києва Андрія Пальчевського, Ірину Верещук, Михайла Поживанова та Віталія Кличка.

Чергові місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня 2020 року.