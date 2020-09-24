На посаду мера Києва зареєстрували ще чотирьох кандидатів

На посаду мера Києва зареєстрували ще чотирьох кандидатів

Укрінформ
Київська міська виборча комісія зареєструвала ще чотирьох кандидатів на посаду Київського міського голови.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у постановах виборчої комісії на сайті Київради.

Так, виборчою комісією зареєстровано: Сергія Притулу від партії "Голос", Олексія Кучеренка - від партії "Батьківщина", Єгора Фірсова – від партії "Екологічна альтернатива", Діану Гранцеву (самовисуванець).

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Як повідомлялось, раніше виборча комісія зареєструвала на посаду мера Києва Андрія Пальчевського, Ірину Верещук, Михайла Поживанова та Віталія Кличка.

Чергові місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

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