У Чернівцях зареєстрували перших чотирьох кандидатів у мери
Про це кореспонденту Укрінформу повідомила голова комісії Анжела Саінчук.
"Вчора увечері під час засідання комісії ми затвердили документи перших чотирьох кандидатів на посаду міського голови Чернівців. Це двоє самовисуванців - Олександр Фищук і Галина Жук, а також представники партій "Народний контроль" Михайло Яринич і "Наш край" Василь Дутчак", - сказала голова виборчої комісії.
Фищук був головою Чернівецької ОДА з 2015-го по листопад 2018 року.
Банкір Жук на минулих парламентських виборах була кандидаткою у народні депутати від партії "Сила і честь" по 201-му округу з центром у місті Чернівці. На них вона зайняла 11-те місце, набравши трохи менш як 3% голосів.
Кандидат від партії "Народний контроль" Яринич є нинішнім депутатом міської ради, керівником однойменної фракції у раді. На попередніх парламентських виборах також балотувався у народні депутати по 201-му округу та зайняв 7-ме місце із результатом трохи більш як 4%.
Від партії "Наш край" кандидатом на посаду міського голови хоче стати Василь Дутчак. Він раніше очолював екоінспекцію у Чернівцях та був депутатом міської ради попереднього скликання.
Крім того, на засіданні міської виборчої комісії 22 вересня затвердили і виборчі списки перших двох партій "Наш Край" і "Народний контроль" із кандидатами у депутати міської ради.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.
5 вересня розпочався виборчий процес.
З 15 до 24 вересня відбувається офіційне висування кандидатів.