У Чернівцях зареєстрували перших чотирьох кандидатів у мери

На засіданні міської ТВК Чернівців 22 вересня зареєстрували перших чотирьох кандидатів на посаду міського голови, серед яких є і колишній губернатор Буковини Олександр Фищук.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила голова комісії Анжела Саінчук.

"Вчора увечері під час засідання комісії ми затвердили документи перших чотирьох кандидатів на посаду міського голови Чернівців. Це двоє самовисуванців - Олександр Фищук і Галина Жук, а також представники партій "Народний контроль" Михайло Яринич і "Наш край" Василь Дутчак", - сказала голова виборчої комісії.

Фищук був головою Чернівецької ОДА з 2015-го по листопад 2018 року.

Банкір Жук на минулих парламентських виборах була кандидаткою у народні депутати від партії "Сила і честь" по 201-му округу з центром у місті Чернівці. На них вона зайняла 11-те місце, набравши трохи менш як 3% голосів.

Кандидат від партії "Народний контроль" Яринич є нинішнім депутатом міської ради, керівником однойменної фракції у раді. На попередніх парламентських виборах також балотувався у народні депутати по 201-му округу та зайняв 7-ме місце із результатом трохи більш як 4%.

Від партії "Наш край" кандидатом на посаду міського голови хоче стати Василь Дутчак. Він раніше очолював екоінспекцію у Чернівцях та був депутатом міської ради попереднього скликання.

Читайте також: На посаду мера Києва зареєстрували чотирьох кандидатів

Крім того, на засіданні міської виборчої комісії 22 вересня затвердили і виборчі списки перших двох партій "Наш Край" і "Народний контроль" із кандидатами у депутати міської ради.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.

5 вересня розпочався виборчий процес.

З 15 до 24 вересня відбувається офіційне висування кандидатів.