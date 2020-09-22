На посаду мера Києва зареєстрували чотирьох кандидатів

Київська міська виборча комісія зареєструвала чотирьох кандидатів на посаду Київського міського голови.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у постановах виборчої комісії на сайті Київради.

Так, виборчою комісією зареєстровано: Андрія Пальчевського від партії Перемога Пальчевського, Ірину Верещук — від партії “Слуга народу”, Михайла Поживанова — від Радикальної партії Олега Ляшка та Віталія Кличка - від партії УДАР.

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Водночас самовисуванець Києва Борис Сахно отримав відмову в реєстрації кандидатом у мери Києва. Розглянувши подані Сахно документи, встановлено, що серед них немає документа про внесення грошової застави.

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Як повідомлялося, чергові місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

Реєстрація кандидатів триватиме до 24 вересня 2020 року включно.