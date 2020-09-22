На посаду мера Києва зареєстрували чотирьох кандидатів

На посаду мера Києва зареєстрували чотирьох кандидатів

Укрінформ
Київська міська виборча комісія зареєструвала чотирьох кандидатів на посаду Київського міського голови.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у постановах виборчої комісії на сайті Київради.

Так, виборчою комісією зареєстровано: Андрія Пальчевського від партії Перемога Пальчевського, Ірину Верещук — від партії “Слуга народу”, Михайла Поживанова — від Радикальної партії Олега Ляшка та Віталія Кличка - від партії УДАР.

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Водночас самовисуванець Києва Борис Сахно отримав відмову в реєстрації кандидатом у мери Києва. Розглянувши подані Сахно документи, встановлено, що серед них немає документа про внесення грошової застави.

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Як повідомлялося, чергові місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

Реєстрація кандидатів триватиме до 24 вересня 2020 року включно.

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