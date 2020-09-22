ОПЗЖ висуває кандидатом у мери Києва Попова

Партія "Опозиційна платформа - за життя" висуває в мери Києва колишнього голову Київської міської державної адміністрації Олександра Попова.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці ОПЗЖ у Фейсбуці.

"Опозиційна платформа - за життя" висунула кандидата в мери Києва. Успіхів, Олександр Попов", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Олександр Попов - колишній народний депутат, член Партії регіонів. Був головою Київської міської державної адміністрації у 2010-2013 роках.

Попова обвинувачували у справі про розгін учасників Євромайдану в ніч на 30 листопада 2013 року.