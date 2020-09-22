В Україні запустили освітній серіал "Виборець"

Міністерство цифрової трансформації запустило освітній серіал "Виборець", розроблений спільно з ГО «Центр сприяння реформам» до місцевих виборів 25 жовтня.

Як передає кореспондент Укрінформу, презентація серіалу відбулась 22 вересня.

"Вже 25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори, будемо обирати міських голів, депутатів міських та районних рад. Але як обрати, коли губишся в правилах, партійних списках та бюлетенях? А це навіть неповний перелік того, з чим має зіштовхнутися виборець в процесі свого волевиявлення. Щоб голосування та підготовка до нього не були стресом, а врешті стали зрозумілою процедурою ми - Міністерство цифрової трансформації та наші партнери ГО «Центр сприяння реформам» підготували освітній серіал "Виборець"", - зазначила заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан під час презентації серіалу.

Вона розповіла, що в рамках курсу для виборців простою мовою пояснюють все, що потрібно знати про місцеві вибори-2020: нові правила, як дізнатися інформацію про кандидатів, як перевірити свою наявність у списках та чого не слід робити під час голосування.

Освітній серіал складається з 10 серій і вже доступний на платформі Дія.Цифрова освіта.

Як повідомляв Укрінформ, "Дія. Цифрова Освіта." - безкоштовна національна онлайн-платформа з цифрової грамотності. На сьогодні на порталі вже представлено близько 20 освітніх серіалів у різних сферах.

Чергові місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року.