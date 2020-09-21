Зараз до Ради пройшли би п’ять партій – КМІС

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися в середині вересня, то п'ятивідсотковий бар'єр подолали би п'ять партій: «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За Життя», «Європейська солідарність», «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», Радикальна партію Олега Ляшка.

Такими є результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) 12-16 вересня.

Зокрема, серед тих, хто визначився з партією (саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися в середині вересня), 21,5% проголосували б за партію «Слуга народу»; 17,8% – за партію «Опозиційна платформа – За Життя»; 16,3% – за партію «Європейська солідарність»; 8,7% – за партію «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»; 6,3% – за Радикальну партію Олега Ляшка.

Ще 4,1% опитаних віддали б голоси за «Партію Шарія»; 4% – за партію «Сила і Честь»; 3,3% – за партію «Свобода»; 3,1% – за партію «Громадянська позиція»; 2,8% – за партію «Українська стратегія Гройсмана»; 2,6% – за партію «УДАР»; 1,9% – за партію «За майбутнє»; 1,8% – за партію «Самопоміч»; 1,8% – за партію «Опозиційний блок»; 1,3% – за партію «Голос»; 1% – за партію «ПроПозиція»; 0,8% – за партію «Національний корпус», за інші партії – загалом 0,9%.

Таким чином, як зазначають автори дослідження, найбільші шанси потрапити зараз до парламенту, якщо б вибори відбувалися у вересні, мали би партії «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За Життя», «Європейська солідарність», «ВО «Батьківщина», Радикальна партія Олега Ляшка. Мають шанси також партія Шарія і партія «Сила і Честь».

КМІС провів опитування з 12 до 16 вересня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників, близьких до 50%; 2,1% — для показників близьких, до 25%; 1,4% — для показників, близьких до 10%.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з раніше проведеним КМІС всеукраїнським дослідженням громадської думки «Суспільно-політичні орієнтації населення України», якби вибори до Верховної Ради відбулися наприкінці квітня, то 29,9% респондентів, з тих, які визначилися, віддали би свої голоси за партію «Слуга народу», 15,8% - за ОПЗЖ, 13,5% - за партію «Європейська солідарність», 11,6% - за «ВО «Батьківщина», 6,9% - за «Силу і честь», 4,9% - за Радикальну партію Ляшка, 4,7% - за «Свободу». 3,6% учасників опитування могли б віддати свої голоси за «Партію Шарія», 2,8% - за «Голос», 2,7% - за «Українську стратегію Гройсмана», 2,2% - за «Опозиційний блок» і 1,5% - були готові проголосувати за інші політичні сили.