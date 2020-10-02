Політична реклама: ОПОРА назвала найактивніших «юзерів» соцмереж

На рекламу в соціальній мережі Фейсбук у вересні політичні сили, які беруть участь у виборчій кампанії, витратили від 1 млн 150 тис. дол. до 1 млн 400 тис. дол.

Про це сказала голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська на пресконференції в Укрінформі щодо спостереження за першим місяцем виборчої кампанії місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня.

«За даними наших аналітиків, які безпосередньо працюють з цією складовою передвиборчої агітації виборчого процесу, за вересень було опубліковано 36 тис. рекламних повідомлень з ознаками політичної реклами, на що було витрачено 1 млн 150 тис. дол. або 1 млн 400 тис. дол., тому що Бібліотека політичної реклами Фейсбуку не дає точної вартості цієї реклами, вона встановлює межу, тому витрати можуть коливатися між 1 млн 150 тис. дол. і 1 млн 400 тис. дол.», - розповіла Айвазовська.

Вона зазначила, що на початку вересня і в серпні ОПОРА фіксувала удвічі меншу кількість повідомлень у соцмережі, що розміщуються за кошти, зокрема, фізичних осіб, які брали участь у виборчій кампанії.

«Це наші оцінки за серпень. Тобто майже втричі виросла кількість реклами агітаційної, політичної в соцмережах», - уточнила Айвазовська.

Водночас вона розповіла, що ОПОРА сформувала рейтинг політичних партій, які найбільше використовують соцмережі для своєї агітації.

«Якщо говорити про політичні сили, то на першому місці партія «За майбутнє» - 103 тис. 291 дол., і було розповсюджено 3 тис. 282 повідомлення з ознаками політичної реклами на 30 сторінках. На другому місці - «Наш край», який почав витрачати дуже активно кошти у вересні, тому ми оцінюємо, що протягом дня можуть бути інвестиції у вигляді 5 тис. дол., загалом цією партією витрачено у вересні понад 64 тис. дол. На третьому місці – «Слуга народу» - 42 тис. дол., «Європейська солідарність» - 35 тис. дол. і «Перемога Пальчевського» - 28 тис. дол.», - розповіла Айвазовська.

За її словами, політична реклама в соціальних мережах дає можливість «оцінювати і тактику, стратегію конкретної політичної партії і того, на яку аудиторію вона спрямовує свою передвиборчу агітацію».

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Як повідомлялося, місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня.