ОПОРА закликає виправити у Виборчому кодексі статтю про агітматеріали, дорожчі за 1,02 гривні

Голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська закликала народних депутатів усунути неточність у Виборчому кодексі щодо незаконності роздачі агітаційних матеріалів дорожчих за 1,02 грн.

Як передає Укрінформ, про це вона сказала 11 вересня під час відкритої дискусії «Місцеві вибори 2020: Нові можливості та нові виклики».

«Щодо [законопроєкту] №3971… окрім технічних проблем і помилок у Виборчому кодексі, які намагалися виправити цим законопроєктом, я хочу звернути увагу всіх потенційних учасників виборів на те, що в нас є жорстка відповідальність за порушення правил ведення виборчої агітації. Але в статті про незаконну агітацію в нас зберігається норма, згідно з якою все, що є дорожчим 1 грн 2 коп., має логотипи політичної партії, назви, імена кандидатів, і є сувенірною продукцією по факту і суті, буде визнано підкупом виборців. Тому що у Виборчому кодексі вписана межа шкоди – це 6% від неоподатковуваного мінімуму [доходів громадян]. Тому я закликаю народних депутатів не відкладати це на потім і максимально швидко прийняти відповідне рішення», – зазначила Айвазовська.

За її словами, якщо народні депутати не виправлять цю норму, то «ми будемо мати найчесніші в світі вибори, в яких навіть ручку або олівець із логотипом політичної партії подарувати виборцю не можна, або матимемо ігнорування всієї статті про незаконну агітацію».

Як повідомляв Укрінформ, 3 вересня Рада відхилила законопроєкт №3971 про внесення змін щодо уточнення окремих виборчих процедур, який передбачав деталі проведення місцевих виборів у 2020 році з урахуванням нового адміністративно-територіального устрою.

Місцеві вибори відбудуться в Україні 25 жовтня 2020 року.