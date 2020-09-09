Українські політики у серпні витратили близько $500 тисяч на рекламу в соцмережах - ОПОРА

Українські політики та партії у серпні сумарно витратили близько пів мільйона доларів на політичну рекламу у соціальних мережах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА у Фейсбуці.

"Українські політики та партії у серпні сумарно витратили від 425 469 до 576 345 доларів на політичну рекламу у соціальних мережах. Десять найбільших рекламодавців сплатили 98 406 доларів за трансляцію 1 356 дописів політичного змісту", - йдеться у повідомленні.

Так, за даними Громадянської мережі, найбільше сплатила політична партія "За майбутнє" – $22520. Другою за активністю була партія "Слуга народу" – $11641.

Партія "Наш край" заплатила за політичну рекламу $10481, "Перемога Пальчевського" – $10431.

"Издание Лица" інвестувало в агітацію у соцмережах $8026, партія "Пропозиція" витратила на платні промо $7779, сторінка "Polit Online" – $7300.

Кандидатка від "Слуги народу" на посаду мера Києва Ірина Верещук заплатила за агітацію у соцмережах $7273.

Партія "Голос" витратила $6604.

Закриває рейтинг найщедріших рекламодавців публічна сторінка експрем'єр-міністра Володимира Гройсмана. На її рекламу в соцмережах було витрачено $6451.